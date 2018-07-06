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النيابة تطلب التحريات حول اعتداء عاطل على صيدلى لسرقته بالبدرشين

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول اعتداء عاطل على صيدلى لسرقته بالبدرشين مباحث-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اعتداء عاطل على صيدلى بسلاح أبيض وسرقته هاتفه المحمول، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الهارب للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

البداية كانت عندما تلقى رئيس مباحث البدرشين، بلاغًا يفيد بإصابة صيدلى بجروح بجسده نتيجة اعتداء أحد الأشخاص عليه بسلاح أبيض، وبالتحرى تبين أنه أثناء متابعة المجنى عليه لعمله، فوجئ بالمتهم يعتدى عليه بمطواة وفر هاربًا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 

 

 

 


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