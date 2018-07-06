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"المهن الطبية": دراسة إكتوارية لبحث زيادة المعاش لـ1000 جنيه العام المقبل

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:00 ص
"المهن الطبية": دراسة إكتوارية لبحث زيادة المعاش لـ1000 جنيه العام المقبل اتحاد نقابات المهن الطبية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد بدوى، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، والأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد يجرى دراسة إكتوارية لصندوق المعاشات، وذلك لبحث إمكانية زيادة المعاشات إلى 1000 جنيه لأعضاء النقابات الأربعة "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين".
 
وأوضح بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة الإكتوارية تهدف إلى رصد الفائض الذى تم تحقيقه بميزانية الاتحاد خلال العام الماضى، وبيان إن كان ذلك يسمح بإقرار زيادة أم لا، موضحا أن أخر قرار  صدر  بزيادة المعاشات، كان فى 30 سبتمبر 2016، وتضمن زيادته من 600 إلى 700 جنيه، وبدأ تطبيقه فى يناير 2017، والدراسة ستحدد وجود زيادة فى موارد الاتحاد هذا العام، عن العام السابق، من عدمها، وقياس إن كان ذلك يغطى الزيادة أم لا.
 
يذكر أن اتحاد المهن الطبية، كان قد قرر فى منتصف مارس الماضى، زيادة المعاشات من 700 جنيه إلى 800 جنيه، بدءا من يوليو الجارى، إلا أن القرار مازال معلقا، انتظارا لانعقاد اجتماع للمجلس، لبحث إمكانية تأجيل شرط تطبيق الزيادة الخاص بسداد مديونيات النقابات الأربعة "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين" للاتحاد.
 
 

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