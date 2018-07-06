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المحكمة الإسرائيلية توقف موقتا هدم قرية بدوية فى الضفة الغربية

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:32 م
المحكمة الإسرائيلية توقف موقتا هدم قرية بدوية فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
القدس (أ ف ب)
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 قررت المحكمة الإسرائيلية العليا أن توقف موقتا هدم السلطات لقرية خان الأحمر البدوية فى الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد محام فرانس برس الجمعة.

وقال المحامى الإسرائيلى شلومو ليكر الذى يمثل سكان القرية البالغ عددهم 173 شخصا ان "قرار (عدم مباشرة هدم القرية) اتخذ فى وقت متاخر مساء امس (الخميس)، وهو سار حتى تعلن الدولة ردها بحلول 11 يوليو".

وتقع قرية خان الأحمر البدوية شرق القدس على الطريق المؤدية إلى مدينة أريحا والبحر الميت قرب العديد من المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتى هذا القرار بعدما لجأ سكان القرية إلى القضاء وقدموا طلبا لاعادة بناء القرية فى مكانها الحالى.

وكانت المحكمة العليا رفضت فى مايو طعنا للسكان ضد هدم القرية التى تعتبر السلطات الإسرائيلية انها بنيت فى شكل غير قانونى.

ويؤكد السكان ومنظمات حقوقية أن حصول الفلسطينيين من إسرائيل على إذن بناء هو عمليا مستحيل فى هذه المنطقة من الضفة المحتلة.

وقالت انجيلا جودفرى - جولدشتاين الناشطة الحقوقية الإسرائيلية لفرانس برس إن الضغط الدبلوماسى قد يكون أدى دورا فى القرار القضائى.

وتوجه دبلوماسيون أوروبيون الخميس، إلى قرية خان الأحمر تضامنا معها بعدما قررت إسرائيل هدمها، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلى منع وصولهم إلى القرية بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

 


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