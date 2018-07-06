الكرملين: الحرب التجارية بين أمريكا والصين سيكون لها عواقب على العالم

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أكد المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن روسيا مستعدة لحماية مصالحها فى ظل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى من شأنها التأثير على الاقتصاد العالمى.

وقال بيسكوف - فى تصريحات اليوم الجمعة نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "اتخذت روسيا وستتخذ تدابير لحماية مصالحها، لا سيما وأن تدابير كهذه تم وضع تصور لها فى قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية".

وأشار إلى أن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين سيكون لها بالتأكيد عواقب على قطاعات من الاقتصاد العالمى.

وتأتى تصريحات الكرملين بعد أن دخلت التعريفات الجمركية الأمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ فى وقت سابق اليوم وتقدر قيمتها بـ 34 مليار دولار أمريكى،وتبع ذلك رد الصين بفرض تعريفة على بعض وارداتها من الولايات المتحدة.