القبض على عاطل انتحل صفة مستشار بجهة حكومية للنصب على المواطنين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكاحفة جرائم الأموال العامة بالجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلاً صفة مستشار للعلاقات الدبلوماسية بإحدى الجهات الحكومية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " رجب.ر" فى الاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج، وانتحاله صفة مستشار للعلاقات الدبلوماسية بجهة حكومية، للاستيلاء من ضحاياه على مبالغ مالية.

وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، أثناء تواجده بمكتب مستأجر بالعجوزة، وبحوزته 3 كارنيهات مزورة تحمل بياناته وصورته الشخصية يفيد كونه مستشار للعلاقات الدبلوماسية بإحدى الجهات الحكومية، بالإضافة إلى 20 جواز سفر لضحاياه، وكمية من الأوراق والمستندات والمؤهلات العلمية خاصة بضحاياه.

كما تم ضبط كمية من إيصالات استلام النقود تفيد استيلائه على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، ومبلغ 31 ألف جنيه، وبسؤال بعض ضحاياه حال تواجدهم بالمكتب أثناء ضبط المتهم، أقروا بتعرفهم عليه من خلال إحدى صفحات الإنترنت وأوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.