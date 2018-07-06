"القابضة للنقل" توافق على 10 مشروعات جديدة بتكلفة استثمارية مليار دولار

كتب عبد الحليم سالم

ترأس اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، الاجتماع الأول للجنة المركزية للاستثمار المشكلة بالشركة بعد إعادة تشكيلها برئاسته، وضمت فى تشكيلها بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء من ذوى الخبرة والمختصين بالشركة القابضة، وذلك بغرض مناقشتها وإبداء الرأى فى المشروعات الحالية والجديدة المقترح الدخول فيها سواء من جانب الشركة القابضة أو شركاتها التابعة.

ووافقت اللجنة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، مبدئياً على المشروعات المعروضة، ولحين انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بها وهى على النحو التالى:

أولا :- المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الشركة القابضة :

1- مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض برصيف (55) بميناء الاسكندرية بتكلفة مبدئية قدرها 450 مليون دولار بالشراكة بين الشركة القابضة وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس وذلك من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية لهذا الغرض.

2- إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء دمياط على غرار المحطة الجارى إنشاؤها حالياً بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 ـ 62)، وذلك بالشراكة فيما بين كل من الشركة القابضة وهيئة ميناء دمياط وهيئة قناة السويس، وجارى التنسيق بين الأطراف المعنية تمهيداً لتوقيع الاتفاق.

3- مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد وذلك من ضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس بطول رصيف 1200 متر وظهير خلفى 540 ألف متر مربع بميناء شرق بورسعيد حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالى 400 مليون دولار على أن يكون حق استغلال وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتكون ضمن خطة هيئة قناة السويس بتطوير محور قناة السويس وذلك من خلال تكوين شركة المشروع بالشراكة فيما بين الشركة القابضة والهيئة تتحدد فيها نسب المساهمة طبقاً للتكلفة التى يتحملها كل طرف بحيث تساهم الهيئة بتكلفة البنية التحتية والشركة القابضة بتكلفة البنية الفوقية وعلى أن يتم دخول أحد الخطوط الملاحية أو المشغلين العالميين كشريك بالمشروع.

4- مشروع إنشاء مركز لوجيستى بشرق بورسعيد، فى إطار المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حالياً بمنطقة محور قناة السويس والدور الذى يمكن أن تساهم به الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة التى تمثل منظومة لوجيستية متكاملة وذلك من خلال ربط وتكامل الأنشطة المختلفة بين شركاتها التابعة والتى تتمثل فى الآتى (المستودعات/شحن وتفريغ/ التخزين/توكيلات ملاحية/التوريدات البحرية/التجارة الخارجية) كما تمتلك خبرات وامكانيات فنية وبشرية تمكنها من أداء عملها والدخول فى أية مشروعات جديدة لتنمية اعمالها حيث قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتحديد مساحة 100 فدان بمنطقة شرق بورسعيد لإقامة المركز اللوجسيتى وذلك فى المنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة CT2 حيث قدرت التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع بـ 100 مليون دولار.

5 - مشروع إنشاء وتشغيل ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، نظراً لتزايد حجم الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية بشكل ملحوظ مما يترتب عليه تكدس بالموانئ وحدوث اختناقات وكوسيلة لمعالجة ذلك إنشاء عدد من الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية من ضمنها الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر بمساحة 100 فدان يقع على بعد 20 كيلو متر من مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ليكون من المتوقع أن ينقل المشروع جزءاً من حركة الحاويات بين ميناء الإسكندرية ومحافظة القاهرة باستخدام السكك الحديدية.

وأبدت مجموعة موانئ دبى العالمية الرغبة فى الدخول فى المشروع من خلال تكوين تحالف مع الشركة القابضة على النحو التالى ( مجموعة موانئ دبى بحصة مساهمة تبلغ 80.1% مقابل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بحصة مساهمة تبلغ 19.9% ) وفى مرحلة لاحقة سيتم دخول الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحصة سوف تتحدد فى حينها، وتم تفويض مجموعة موانئ دبى العالمية كقائد لهذا التحالف باعتبارها هى المشغل للمشروع فى حالة الترسية على التحالف .

6 - مشروع إقامة مجمع استثمارى رياضى اجتماعى بالشراكة مع نادى اسكندرية الرياضى (سبورتنج) على قطعة الأرض المملوكة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بجوار الموقف الجديد بمحرم بك بالإسكندرية والبالغة مساحتها 58520 متر مربع بالشراكة مع نادى إسكندرية الرياضى ( سبورتنج الرياضى ) لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة على هذه الأرض بالشراكة بين الطرفين ــ حيث تم توقيع برتوكول مشترك بين كل من شركة مصر لإدارة الأصول العقارية (كمطور عقارى) والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ونادى سبورتنج تقوم بمقتضاه شركة مصر لإدارة الاصول العقارية بالعمل كمدير للمشروع وإعداد دراسة الجدوى تمهيداً للسير فى التنفيذ.

ثانياً :- المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الشركات التابعة:-

1 - إنشاء مصنع لتصنيع الجنوط المعدنية للسيارات التجارية والأتوبيسات بالتعاون مع شركة PLES المجرية بالتعاون مع شركة رابا المجرية من خلال شراء خط انتاج الجنـــــوط المملوك لشركة PLES المجرية الموقع معها خطاب نوايا فى هذا الشأن بكامل معداته لصالح الشــــركة الهندسية لصـناعة السيارات وتشغيله بمصانع الشركة الهندسية بالقاهرة ليكون مصنعاً لإنتاج الجنوط ومركزاً للتوزيع فى افريقيا والشرق الأوسط وأوربا بتكلفة مبدئية 16 مليون يورو.

2 - مشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أرقام (4،3،2،1) بما يؤدى لرفع كفاءة التشغيل للشركة وبالتالى تقوية مركزها التنافسى بين المحطات الواقعة فى حوض البحر المتوسط وكذا المحطات الخاصة العاملة بالموانى المصرية عن طريق التعميق والتدعيم أمام رصيف الحاويات بطول 1038م و( الارصفة أرقام 4،3،2،1) بهدف زيادة العمق من 14م إلى 17م بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الاجيال الحديثة بتكلفة تقديرية 520 مليون جنيه .

3 - تعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع حيث تقوم الشركة حالياً بتعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بطول 400 م على مرحلتين كل مرحله 200 م بمحطة الشركة بميناء الدخيلة ليصل العمق الى 16 متر حتى يمكن للرصيف تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة وبما يسهم فى زيادة حجم التداول وزيادة العائد بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه حيث يتوقع عائد السنوى من 30 – 40 مليون جنيه سنوياً نتيجة استغلال الطاقة القصوى للمحطة، وجارى حاليا دراسة تعميق جزء إضافى من الرصيف بطول 350 متر بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 140 مليون جنيه.

4 - عقد مشاركة استثمارية بين كل من الشركة الهندسية لصناعة السيارات وشركة درشال للصناعة إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، إذ قامت الشركة الهندسية لصناعة السيارات بتوقيع عقد مشاركة واستثمار فى مصنع لتجميع وتصنيع وإنتاج السيارات وقطع الغيار بين الشركة الهندسية وشركة درشال للصناعة على مساحة من الأرض بمصنع الشركة الهندسية لصناعة السيارات وذلك لتصنيع سيارات من إنتاج شركة دونج فينج الصينية من ( طرازات السيارة الكهربائية M5EV - والفان V3 – X5(SUV) ) بالإضافة إلى أى طرازات ومنتجات أخرى يتم الاتفاق عليها مع المورد ويحتاجها السوق .