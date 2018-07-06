الفيفا يدعو الأطفال المحاصرين فى كهف بتايلاند لحضور نهائى كأس العالم

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بعث الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، برسالة إلى الاتحاد التايلندى للعبة، قدم فيها بالغ دعمه وتعاطفه مع أسر لاعبى كرة القدم الصغار ومدربهم المحاصرين فى أحد الكهوف شمالى البلاد منذ الـ23 من شهر يونيو الماضى.

وتقول الرسالة - الموقعة من رئيس الفيفا جيانى إنفانتينو حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الاتحاد الدولى لكرة القدم يرغب فى دعوة اللاعبين الصغار ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم فى روسيا حال تم إنقاذهم فى الوقت المناسب، وتمتعهم بصحة جيدة تمكنهم من السفر".

وأضافت الرسالة: "أن حضور الفريق فى نهائى المونديال سيكون بلا شك لحظة رائعة للمشاركة والاحتفال".

وكان الأطفال المحاصرون - وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - قد سألوا عناصر من سلاح البحرية الذين يتولون عملية الإنقاذ من كهف (ثام لوانج) بمقاطعة (شيانج راي) الكائنة شمال تايلاند، عن تفاصيل ما يحدث فى كأس العالم منذ أن حوصروا فى الكهف بسبب الأمطار الغزيرة.