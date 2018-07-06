video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 02:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الفيفا يدعو الأطفال المحاصرين فى كهف بتايلاند لحضور نهائى كأس العالم

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:59 م
الفيفا يدعو الأطفال المحاصرين فى كهف بتايلاند لحضور نهائى كأس العالم رئيس الفيفا جيانى إنفانتينو
أ ش أ
إضافة تعليق

بعث الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، برسالة إلى الاتحاد التايلندى للعبة، قدم فيها بالغ دعمه وتعاطفه مع أسر لاعبى كرة القدم الصغار ومدربهم المحاصرين فى أحد الكهوف شمالى البلاد منذ الـ23 من شهر يونيو الماضى.

وتقول الرسالة - الموقعة من رئيس الفيفا جيانى إنفانتينو حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - "إن الاتحاد الدولى لكرة القدم يرغب فى دعوة اللاعبين الصغار ومدربهم لحضور المباراة النهائية لكأس العالم فى روسيا حال تم إنقاذهم فى الوقت المناسب، وتمتعهم بصحة جيدة تمكنهم من السفر".

وأضافت الرسالة: "أن حضور الفريق فى نهائى المونديال سيكون بلا شك لحظة رائعة للمشاركة والاحتفال".

وكان الأطفال المحاصرون - وهم 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما - قد سألوا عناصر من سلاح البحرية الذين يتولون عملية الإنقاذ من كهف (ثام لوانج) بمقاطعة (شيانج راي) الكائنة شمال تايلاند، عن تفاصيل ما يحدث فى كأس العالم منذ أن حوصروا فى الكهف بسبب الأمطار الغزيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الفيفا يكشف النقاب عن طريقة جديدة لاختيار أفضل لاعب فى العالم

الفيفا يغرم روسيا 10 آلاف دولار بسبب لافتة عنصرية فى مباراتها أوروجواى

رئيس الفيفا : تقنية "الفار" تساعد فى أن تكون كرة القدم عادلة

جيانى إنفانتينو

الفيفا

أخبار الفيفا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة