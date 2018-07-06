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الطب الشرعي يحدد مصير مبيض محارة بعد ضبطه بحوزته حشيش بوكالة البلح

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:00 ص
الطب الشرعي يحدد مصير مبيض محارة بعد ضبطه بحوزته حشيش بوكالة البلح حشيش - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، خبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة القبض على مبيض محارة وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" وطلقتان من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، وقرص مخدر، وإعداد تقرير فنى بها.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء تفقد الأوضاع بمنطقة الوكالة، القبض على "حلمى.ا.أ" 62 سنة، مبيض محارة، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 142 لسنة 2010 بولاق الدكرور "سرقة متنوعة"، وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" وطلقتان من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 8 جرامات، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، وقرص مخدر، ومبلغ 613 جنيهًا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.

 


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