الصين: افتتاح مطار بكين الدولى الجديد بحلول سبتمبر 2019

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أعلنت إدارة الطيران المدنى الصينية، اليوم الجمعة، أن مطار بكين الدولى الجديد سيتم افتتاحه أمام حركة الطيران بحلول نهاية شهر سبتمبر 2019.

وقالت إدارة الطيران المدنى الصينية، فى بيان، اليوم، إنه سيتم الانتهاء من تشييد المطار والمرافق ذات الصلة فى 30 يونيو 2019، وذلك بعد حوالى أربع سنوات ونصف من بدء الأعمال فى المطار الجديد.

ويقع مطار بكين الدولى الجديد – الذى سيكون الأكبر فى العالم - على بعد 46 كيلومترا جنوب وسط العاصمة بكين، وسيكون بمثابة وسيلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنقل الجوى فى بكين وتعزيز وجود الطيران المدنى فى البلاد، حيث سيتضمن مناطق ركاب منفصلة للرحلات الدولية والمحلية لخلق مبنى أكثر تكاملا وتقليل أوقات السفر.