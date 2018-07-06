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الشهادة الثانوية السودانية.. التعليم: 50 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى بالسودان

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:21 م
الشهادة الثانوية السودانية.. التعليم: 50 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى بالسودان د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الدور الثانى لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسى الحالى تبدأ اعتبارًا من غد السبت 7/7/2018، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14/7/2018.

 

وقال رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة استعدت للامتحانات حيث تم سفر البعثة المسئولة عن الامتحانات، إضافة إلى أوراق الأسئلة، مشيرا إلى أن قرابة 50 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت خلال الفترة الماضية نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسى الحالى 2018 حيث بلغت 53,2% بعد أن تقدم 208 طلاب لأداء امتحان الدور الأول، تغيب عن أداء الامتحانات 3 طلاب، واجتاز الامتحان 108 طلاب ويخوض امتحانات الدور الثانى 50 طالبا وطالبة، كما رسب قرابة 45 طالبا وطالبة.

 

 


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