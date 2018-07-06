video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشهادة الثانوية السودانية.. التعليم: غدا انطلاق امتحان الدور الثانى المصريين بالسودان

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:50 م
الشهادة الثانوية السودانية.. التعليم: غدا انطلاق امتحان الدور الثانى المصريين بالسودان الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة،  أن امتحانات الدور الثانى لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسى الحالى تبدأ اعتبارًا من يوم السبت 7/7/2018، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 14/7/2018.
 
وقال رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة استعدت للامتحانات حيث تم سفر البعثة المسئولة عن الامتحانات، إضافة إلى أوراق الأسئلة، مشيرا إلى أن قرابة 50 طالبا يؤدون امتحانات الدور الثانى.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت خلال الفترة الماضية نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2018 حيث بلغت 53,2% بعد أن تقدم 208 طالب لأداء امتحان الدور الأول تغيب عن أداء الامتحانات 3 طلاب، واجتاز الامتحان 108 طالبا ويخوض امتحانات الدور الثانى 50 طالب وطالبة، كما رسب قرابة 45  طالب وطالبة.

 

السودان
 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتيجة الثانوية العامة 2018.. التعليم: الكنترولات أوشكت على الانتهاء من التصحيح

التربية والتعليم

الثانوية العامة

الثانوية العامة فى السودان

الثانوية العامة للطلاب المصريين فى السودان

امتحانات الدور الثانى

امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة فى السودان 2018

الثانوية العامة 2018 بدولة السودان




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة