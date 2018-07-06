السيطرة على حريق نشب بمعمل كلية الهندسة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب فى كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية الكائنة بمنطقة الشاطبى.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين نشوب حريق بأحد المعامل بالطابق الأول علوى بمبنى البحث العلمي بكلية الهندسة المكون من ثلاث طوابق مساحته حوالى 25 متر مربع تقريباً مما أدى لاحتراق مقعدين دون حدوث إصابات .

وبسؤال "ح خ ا" 41 سنة مشرف أمن بذات الكلية ،مقيم شارع الرومانيين دائرة قسم شرطة كرموز، أيد ما جاء بالفحص، وعلل سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمعمل، ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحريق، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر رقم 5414 /2018 إداري قسم شرطة باب شرقي .