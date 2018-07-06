السودان يؤكد ثقته فى تنفيذ الاتفاق الأمنى الموقع بين أطراف النزاع بجوبا

(أ ش أ)

أكد السودان ثقته فى أن تنفذ أطراف نزاع جنوب السودان للاتفاقية، التى وقعت مساء اليوم الجمعة بالخرطوم، وأعرب عن أمله فى أن ينعم المواطنون فى دولة جنوب السودان بالأمن والاستقرار.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديرى محمد أحمد - خلال حفل التوقيع - إنه تم التوصل للاتفاق بإرادة كافة أطراف النزاع فى جنوب السودان، مشيرا إلى أن السودان والإيجاد و القارة الأفريقية ينتظرون رؤية ما تم الاتفاق عليه واقعا ملموسا فى جنوب السودان.

وأضاف الدرديرى أن السودان وأوغندا سيقومان بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع حتى ينعم مواطن الجنوب بالسلام والأمن والاستقرار.

و قال إن دول المنطقة "لن يغمض لها جفن" حتى ترى جنوب السودان فى حالة من الاستقرار التام، منوها إلى دور وزارة الدفاع السودانية، وجهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى واللجنة الفنية، فى العمل بصورة مستمرة حتى تم تقريب وجهات النظر بين الفرقاء أثناء التفاوض حول هذا الاتفاق بالخرطوم.

وأشاد وزير الخارجية برعاية الرئيس عمر البشير للمفاوضات، والتى ستستمر حتى التاسع من الشهر الجارى بالخرطوم .