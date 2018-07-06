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السجن سنة لزوج بدد منقولات زوجته وباع ذهبها للإنفاق على ضرتها

الجمعة، 06 يوليه 2018 09:58 ص
السجن سنة لزوج بدد منقولات زوجته وباع ذهبها للإنفاق على ضرتها محكمة الأسرة
كتب أسماء شلبى
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قضت محكمة الجيزة بالسجن عام لزوج بدد منقولات زوجته مع إلزامه بأداء ورد حقوق زوجته المنصوص عليها فى القائمة، فى القضية التى حملت 1766 لسنة 2018، بعد أن أثبتت الزوجة خيانته للإمانة وسرقة مصوغاتها ومنقولاتها وبيعها لشرائه هاتف من ماركة شهيرة لزوجته الجديدة.

وكانت قد أقامت "نعيمة.س.ح" دعوى قضائية تطالب فيها بحبس زوجها بتهمة سرقة منقولاتها وتبديدها، بعد زواجه من سيدة أخرى وطردها من منزلها ورفضه إعطائها وطفلتيها حقوقهم الشرعية والمادية.

وأضافت الزوجة "5 سنوات منذ زواجنا وأنا أرى الذل والإهانة على يد زوجى وحماتى بسبب إنجابى لطفلتين، وعندما طالبت بالطلاق اتهمونى بأننى زوجة ناشز وسأتسبب فى ضياع مستقبل بنات وأجبرونى على الحياة معه ليستغل ذلك بتعنيفى وحرمانى من أبسط حقوقى ومعاملتى كجارية".

وتتابع "تزوج بأخرى لينجب الطفل الذى تحلم به والدته بعد تأكيد الأطباء صعوبة إنجابى مرة أخرى بسبب حدوث ورم فى الرحم، وإجماع الأطباء على إزالته ليلقون بى لدى أهلى ويرفضون دفع مصروفات العملية".

وأكملت نعيمة عندما عدت للمنزل بعد التعافى وجد ضرتى تعيش فى شقتى بعد أن اشترى زوجى لها أثاثا جديدا وقام بتخزين منقولاتى فى غرفة بالطابق الأرضى وأجبرنى على النزول والمكوث لدى حماتى برفقة الطفلتين لتعايرنى بأننى أم البنات وليست لى حقوق.

وتابعت "رأيت العذاب على يديهم من ضرب وتعنيف للطفلتين ومعاقبتى إذا اعترضت بحرمانى منهم وطردى ليلا فى الشارع بملابس المنزل حتى يأدبنى، إلى أن قرر زوجى بيع مصوغاتى التى أخفاها عنى ومنقولاتى لشراء هدية لزوجته الجديدة حتى يرضيها ويكسب ودها".

وأشارت الزوجة "من تزوجته وائتمنته على حياتى ونفسى وأحببته استغل طيبة أهلى ورغبتهم فى عدم تطليقى، وعذبنى حتى دفعنى للهروب واللجوء لخالى لمساعدتى على استرجاع حقوقى".


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