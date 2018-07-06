الرئيس يأمر بإطلاق أولى مراحل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل

محمد الجالى

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى والذى يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمنى محدد طبقا للآتى:

1- القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر.

2- إطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى 47 مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

3- توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات.

4- المسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالى 45 مليون مواطن مصرى بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.

5- الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء فى التطبيق تباعا فى باقى محافظات المرحلة الأولى ( السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء )