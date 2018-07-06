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الجمعة، 06 يوليه 2018 09:39 م
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الرئيس الأمريكى السابق يحذر من "تصاعد النزعات القومية"

الجمعة، 06 يوليه 2018 08:38 م
الرئيس الأمريكى السابق يحذر من "تصاعد النزعات القومية" الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما
(أ ف ب)
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حذر الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما الجمعة فى مدريد من "تصاعد النزعات القومية" فى مواجهة التغيرات التكنولوجية والسياسية فى العالم.

وقال أوباما أمام ألفى شخص أثناء قمة حول الاقتصاد المستدام والتجديد التكنولوجي"نشهد تصاعدا فى النزعات القومية".

وأضاف "نعيش فترة صعبة سياسيا واجتماعيا الناس قلقون جدا. والتغييرات متسارعة جدا وهم يتساءلون إذا ما كانوا يستطيعون التأقلم مع التغيرات. الناس خائفون".

وعبر أوباما عن قلقه وسط هذه الأجواء، من تشظى الرأى العام بسبب المعالجات المختلفة للمعلومة من قبل وسائل الإعلام.

وأوضح "إذا كنتم تتابعون فوكس نيوز، سترون حقيقة تختلف عن تلك التى تكون إذا كنتم تقراون نيويورك تايمز" ولاحظ أن "التغير المناخى لا وجود له" فى وسائل إعلام على غرار فوكس نيوز.

وتابع أن هذه الظاهرة "تم استغلالها على المستوى الدولى من بعض القوى" السياسية التى "تغذى الأفكار المسبقة" مشددا على أن الرد الواجب على ذلك هو "تربية شبابنا" فى مواجهة ذلك.

وكرر أوباما، الذى سيلقى أيضا كلمة الجمعة فى بورتو، انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن نقص اهتمامها بالبحث العلمي. وقال: "نحن نقترف خطأ كبيرا".

 

 

       

 


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