الرئاسة: "التأمين الصحى" يوفر مستشفى نموذجيا بكل محافظة واثنين بالقاهرة والإسكندرية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الصحى، وتتضمن بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية التى تدخل فى تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى مصر، وتتكون هذه الحزمة من عدة محاور رئيسية أولها القضاء على قوائم انتظار المرضى من المواطنين.

وأوضح راضى، خلال مداخلة عبر التليفزيون المصرى، أن هناك قوائم لمرضى بأمراض مستعصية وحرجة، من السكر والضغط وجراحات القلب المفتوح، ووجه الرئيس بالانتهاء من هذه القوائم، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر من الآن.

وأشار إلى أن المحور الثانى من الشمروع القومى، يتمثل فى مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، مما يوفر مستشفى نموذجى بكل المحافظات عدا القاهرة والإسكندرية يكون بكل منهما مستشفيين نظراً للكثافة السكانية، ووجه الرئيس السيسى بانضمام مستشفيات جامعية بعدد 18 مستشفى ليكونوا بإجمالى 47 مستشفى منتشرين بمحافظات مصر، يشكلون شبكة كبيرة من المستشفيات والمنشآت الطبية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمة.

وذكر أن البند الثالث، بخطة قومية بمبادرة رئاسية بالمسح والعلاج الشامل لفيروس سىى يشمل 45 مليون مواطن مصرى، تقوم بها وزارة الصحة بالإشتراك مع كبرى الشركات الدوائية، وتنتهى الخطة فى عامين.

ولفت إلى أن العنصر الرابع من المشروع، توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال من الإنتاج المحلى أو الاستيراد، وكذلك الأمصال واللقاحات، أما العناصر الأخير وهو تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد، وهى المحافظة الأولى التى تشهد تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى، وذلك من حيث تدريب وإعداد القوى البشرية بها، وتسجيل المنتفعين فتى فترة عام، و يتم البدء فى التطبيق تباعا فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وهى السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء.