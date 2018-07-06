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الجمعة، 06 يوليه 2018 01:07 م
خالد صلاح
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الذهب يقلص خسائره مع تراجع الدولار بعد دخول رسوم أمريكية حيز التنفيذ

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:26 ص
الذهب يقلص خسائره مع تراجع الدولار بعد دخول رسوم أمريكية حيز التنفيذ ذهب _ أرشيفية
رويترز
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قلصت أسعار الذهب خسائرها اليوم الجمعة مع ضغط الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية على الدولار، مما عزز المخاوف من نشوب حرب تجارية كاملة بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وفرضت الصين رسوما جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة على الفور بعد فرض رسوم أمريكية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت هيلين لاو المحللة الاقتصادية لدى أرجوناوت سيكيوريتيز "إذا تصاعدت الحرب التجارية، قد تبيع الصين بعد ذلك أوراقا مالية أمريكية وتشترى ذهبا، سيكون هذا حدثا كبيرا".

وانخفض الذهب 0.1 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 1256.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط إلى 1252.15 دولار للأوقية فى وقت سابق من الجلسة.

لكن المعدن الأصفر اتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعى فى أربعة أسابيع.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم فى أغسطس 0.1 بالمئة إلى 1257.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.06 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 945.97 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 842.70 دولار للأوقية.


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