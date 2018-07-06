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الخارجية الكويتية: زيارة الأمير للصين سترسم خارطة طريق للعلاقة الاستراتيجية

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:13 م
الخارجية الكويتية: زيارة الأمير للصين سترسم خارطة طريق للعلاقة الاستراتيجية نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله
الكويت (أ ش أ)
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قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله اليوم الجمعة، إن الزيارة التى سيقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى غدا، ستسهم فى رسم خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف الجارالله - فى تصريح صحفى - أن الزيارة الأميرية بوفد رفيع المستوى، ستسهم فى اضفاء المزيد من الدعم لأوجه التعاون الثنائى فى كافة المجالات الحيوية بين الجانبين، خاصة وأنها تأتى فى ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد، ووسط تطورات متسارعة على كافة المستويات، تستوجب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أنه على المستوى الثنائي، فقد حققت رؤية أمير الكويت بعيدة المدى للصين ودورها وأهميتها وضرورة تحقيق الشراكة الاستراتيجية معها، شوطا طويلا يبعث على الارتياح  وحققت تشابكا وتفاعلا بين المشروعات العملاقة، فى إطار التعاون الثنائى بين البلدين.

وأوضح أن المباحثات التى ستجرى بين أمير الكويت والرئيس الصينى شى جين بينج، ستستعرض أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والتوجه لتعزيزها فى كافة المجالات، بالإضافة إلى التطرق أيضا لقضايا المنطقة، والقارة الآسيوية، والجهود المشتركة الرامية لأن يسود الأمن والاستقرار والسلام فى بحث ومعالجة تلك القضايا، لاسيما أن الكويت تلعب دورا مميزا فى هذا الإطار، من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن الدولى.

وأشار نائب وزير الخارجية الكويتى الى ان الأمير سيلبى دعوة الرئيس الصيني،  بأن يحل خلال الزيارة، كضيف شرف على منتدى التعاون الصينى - العربي، الذى يتزامن انعقاده مع الزيارة، ويشارك فيه وزراء خارجية الدول العربية والصين؛ حيث سيلقى كلمة فى افتتاح المنتدى، يؤكد خلالها أهمية التعاون بين المجموعة العربية والصين والنظر لآفاقه المستقبلية.

 


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