الحدائق مجانًا والأتوبيس النهرى بنصف الثمن احتفالا بعيد "القاهرة" اليوم وغدا

تستقبل جميع حدائق محافظة القاهرة العامة والمتخصصة والمتميزة اليوم الجمعة ولمدة يومان بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى الـ1049، وذلك بناء على قرار محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.

كما يستقبل الاتوبيس النهرى التابع لهيئة النقل العام المواطنين على مدار يومى الجمعة والسبت بتخفيض 50 % خلال هذين اليومين لإتاحة الفرصة للمواطنين في المشاركة باحتفالات العيد القومى.

ويأتى ذلك ضمن احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى الـ1049، واستعدت حدائق القاهرة لاستقبال المواطنين كما تم مراجعة كافة الالعاب الترفيهية بالحدائق وكذلك الإنارة.