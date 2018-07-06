الجيش الأردنى ينفى اختراق طائرة مقاتلة من الجانب السورى للمجال الجوى للمملكة

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نفى الجيش الأردنى، اليوم الجمعة، اختراق طائرة مقاتلة من الجانب السورى للمجال الجوى الأردنى.

وقال مصدر عسكرى أردنى مسئول إنه فى صباح هذا اليوم تعرضت مناطق غرب الرمثا لسقوط بعض القنابل فى مناطق خاليه نتيجة اشتداد قصف الطيران السورى والروسى ومختلف أنواع الأسلحة ولم يحدث أى إصابات.

وأكد المصدر، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- عدم صحة المعلومات التى تحدثت عن اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوى الأردنى كما أشاعت بعض وسائل التواصل الاجتماعى.