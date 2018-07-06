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الجمعة، 06 يوليه 2018 03:09 م
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الجيش الأردنى ينفى اختراق طائرة مقاتلة من الجانب السورى للمجال الجوى للمملكة

الجمعة، 06 يوليه 2018 01:55 م
الجيش الأردنى ينفى اختراق طائرة مقاتلة من الجانب السورى للمجال الجوى للمملكة الطيران الروسى
أ ش أ
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نفى الجيش الأردنى، اليوم الجمعة، اختراق طائرة مقاتلة من الجانب السورى للمجال الجوى الأردنى.

وقال مصدر عسكرى أردنى مسئول إنه فى صباح هذا اليوم تعرضت مناطق غرب الرمثا لسقوط بعض القنابل فى مناطق خاليه نتيجة اشتداد قصف الطيران السورى والروسى ومختلف أنواع الأسلحة ولم يحدث أى إصابات.

وأكد المصدر، بحسب بيان صادر اليوم عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- عدم صحة المعلومات التى تحدثت عن اختراق طائرة مقاتلة للمجال الجوى الأردنى كما أشاعت بعض وسائل التواصل الاجتماعى.

 

 


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