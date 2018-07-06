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البورصة: استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية

الجمعة، 06 يوليه 2018 02:07 ص
البورصة: استقرار رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

ولم تشهد باقى الشركات أى تغيير باستثناء ارتفاع رصيد شهادات إيداع المجموعة المالية هيرميس إلى 138.422 مليون شهادة، واستقر رصيد شهادات إيداعات شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 321.335 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى عند 3852 شهادة، نعيم القابضة عند 57.887 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز عند 464.216 مليون شهادة، وباكين عند 3.624 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.671 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.

 


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