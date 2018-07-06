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الجمعة، 06 يوليه 2018 04:29 م
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الاقتصاد الأمريكى يضيف 213 ألف وظيفة مع ارتفاع طفيف فى معدل البطالة

الجمعة، 06 يوليه 2018 03:42 م
الاقتصاد الأمريكى يضيف 213 ألف وظيفة مع ارتفاع طفيف فى معدل البطالة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إضافة نحو 213 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكى فى شهر يونيو الماضى، فى ارتفاع أعلى من المتوقع، ويعد علامة على ثبات قوة سوق العمل الأمريكية رغم المخاوف من السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة، فى المقابل، ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف من 3.8% إلى 4% خلال الشهر الأخير، بحسب ما نشر الموقع الإلكترونى لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

يأتى ذلك تزامنًا مع تصاعد ما يوصف بأنه حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ أعلنت واشنطن، اليوم، فرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار، وهو الإجراء الذى واجهته بكين بالمثل، فى ظل توقعات بفرض تعرفات جديدة على مزيد من المنتجات بمليارات أخرى من الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

 

 


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