الأمن العراقى يلوح بفرض حظر ليلى مؤقت على بعض طرق ديالى

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لوحت الأجهزة الأمنية العراقية بفرض حظر ليلى مؤقت على بعض طرق فى محافظة ديالى.



وقال مصدر أمنى عراقي، رفض الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، إن أجهزة الأمن تدرس حاليا فرض حظر ليلى مؤقت على الحركة فى بعض الطرق الرئيسية فى ديالى، مضيفا أن دراسة فرض حظر ليلى مؤقت جاء عقب مقتل سبعة مدنيين على طريق ب‍عقوبة - بغداد السياحى فى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".



وكانت اللجنة الأمنية فى ديالى قد كشفت عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة فى الحادث.