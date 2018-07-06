video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن العراقى يلوح بفرض حظر ليلى مؤقت على بعض طرق ديالى

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:24 م
الأمن العراقى يلوح بفرض حظر ليلى مؤقت على بعض طرق ديالى القوات العراقية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

لوحت الأجهزة الأمنية العراقية بفرض حظر ليلى مؤقت على بعض طرق فى محافظة ديالى.


وقال مصدر أمنى عراقي، رفض الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة السومرية نيوز، مساء اليوم الجمعة، إن أجهزة الأمن تدرس حاليا فرض حظر ليلى مؤقت على الحركة فى بعض الطرق الرئيسية فى ديالى، مضيفا أن دراسة فرض حظر ليلى مؤقت جاء عقب مقتل سبعة مدنيين على طريق ب‍عقوبة - بغداد السياحى فى ساعة متأخرة من مساء يوم أمس من قبل مسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".


وكانت اللجنة الأمنية فى ديالى قد كشفت عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة فى الحادث.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال قياديين من تنظيم داعش فى عملية نوعية بمحافظة ديالى العراقية

مقتل مدنى بنيران مجهولين شمال شرق ديالى بالعراق

ديالى

العراق

اخبار العراق

العراق اليوم

العراق الان




لا تفوتك
مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصطفى مدبولى: 96 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بثانى مراحل "دار مصر" بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

مصرع 12شخصا وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

انتهاء تقدير العينات العشوائية لـ15 مادة بالثانوية العامة.. التعليم: ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضى.. إنهاء تصحيح 70% من المواد بالكامل وجارى مراجعتها.. مصادر: تطبيق "الرأفة" على الطلاب بعد انتهاء المراجعة

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

الحرب التجارية تنطلق.. إعلان القائمة الأولى من تعريفات ترامب الجمركية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية.. خبراء: يوم مظلم للتجارة العالمية..ومحللون: الصراع سيعصف بالأسواق ويشل التجارة الدولية

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

تقارير: ليفربول يمنح محمد صلاح تذكرة الرحيل بشرط

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

معرض "جريمالدى" بموناكو عن كنوز الفراعنة: مصر تحوى أطنانا من الأسرار.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة