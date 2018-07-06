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الجمعة، 06 يوليه 2018 08:14 ص
خالد صلاح
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الأردن واليابان يبحثان حزمة المساعدات الجديدة للمملكة

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:25 ص
الأردن واليابان يبحثان حزمة المساعدات الجديدة للمملكة عبد الله الثانى ملك الأردن
عمان أ ش أ
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بحثت الحكومتان الأردنية واليابانية، الخميس حزمة المساعدات الجديدة للعام 2018 التى تشمل إمكانية زيادة الدعم للموازنة وكذلك المنح الجديدة الموجهة إلى تنفيذ المشاريع التنموية ودعم خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية الدكتورة مارى قعوار مع وزير الدولة اليابانى للشئون الخارجية ماساهيسا ساتو.

وبحسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية اليوم، أطلعت قعوار الجانب اليابانى على الظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات الاقتصادية التى يعمل الأردن على تنفيذها.

وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة وشعب الأردن لحكومة وشعب اليابان على الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وعلى الدعم المتواصل للمملكة، مشيدة بالدور الذى تضطلع به الحكومة اليابانية بمختلف مؤسساتها فى دعم الأردن خصوصا فيما يتعلق بالأزمة السورية.

ومن جانبه، أكد الوزير اليابانى على علاقة الشراكة القوية التى تربط الأردن واليابان، والتى ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وقال ساتو إن بلادهم ستستمر فى تقديم الدعم للأردن للحفاظ على منعته الاقتصادية فى هذه الظروف الصعبة ولتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن اللجوء السورى وتطورات الملف السورى خاصة على الحدود الأردنية، إضافة إلى تقديم الدعم الإنسانى والدعم لاحتياجات المجتمعات المضيفة بما يتماشى مع خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.

 


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الأردن

اليابان

حزمة المساعدات الجديدة

المملكة الأردنية




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