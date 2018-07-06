الأردن تستقبل مصاب فلسطينى فى مدينة الحسين الطبية بعمان للعلاج

عمان (أ ش أ)

قامت سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية الملكية الأردنية ومزودة بكادر طبى متخصص، اليوم الجمعة، بنقل المصاب هيثم أبو سبله من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية بعمان، بتوجيهات من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى.

وكان أبو سبلة قد تعرض مؤخراً إلى إصابة بليغة أثناء المسيرات فى قطاع غزة نتيجة قنبلة غازية اخترقت وجهه، وتناقلت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعى صوره أثناء تعرضه للإصابة والتى يظهر فيها المصاب والدخان يخرج من فمه.

وبعد نقله إلى مستشفيات قطاع غزة تبين بأن أبو سبله يعانى من كسور فى الفك وأجزاء من الجهة اليسرى فى الوجه وفقدان عدد من الأسنان وعدم المقدرة على النطق بشكل صحيح، ويحتاج لكادر طبى متخصص لاستكمال علاجه، حيث قام ذوو المصاب وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بمناشدة الملك عبدالله الثانى والشعب الأردنى عبر رسائل وفيديوهات بضرورة نقله إلى المملكة لإجراء بعض التداخلات الجراحية فى مركز طبى متخصص فى مثل هذه الإصابات، حيث جاءت الأوامر الملكية على الفور بنقله إلى مدينة الحسين الطبية.

وقال كبير مناوبى مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب ياسر الغول بأنه تم اليوم نقل المصاب أبو سبلة بالتنسيق مع المستشفى الأردنى الميدانى فى قطاع غزة، مشيراً إلى أنه وبعد تقييم إصابته فى طوارئ مدينة الحسين الطبية تبين بأنه يعانى من تهتك فى عظام الفك وعظام الجهة اليسرى من الوجه بالإضافة الى إصابة العصب الحركى والعصب الحسى فى الوجه، حيث تم إدخاله إلى أقسام مدينة الحسين الطبية ليتم متابعته من قبل أطباء جراحة الوجه والفكين وأطباء التجميل لاستكمال علاجه وإجراء بعض التداخلات الجراحية إذا لزم الأمر.