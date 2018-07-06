ارتفاع عدد قتلى غرق قارب بتايلاند إلى 27 قتيلا

بانكوك (رويترز)

ارتفع عدد قتلى حادث غرق قارب سياحى قبالة جزيرة بوكيت فى تايلاند إلى 27 قتيلا اليوم الجمعة، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور على 29 ما زالوا مفقودين.

وانقلب القارب فينيكس أمس الخميس، وغرق وسط أمواج هائجة وعلى متنه 105 ركاب هم 93 سائحا صينيا و12 تايلانديا من أفراد الطاقم والمرشدين السياحيين.

وقالت البحرية الملكية إنها عثرت على "عدد قليل من الجثث" داخل القارب الغارق، وقالت الشرطة البحرية فى بوكيت إنها تحقق فى الواقعة، وأضافت أن القارب مسجل ولم تكن حمولته زائدة.

وقال سلاح البحرية الملكية فى بيان فى وقت سابق إن القارب غرق على بعد حوالى 7 كيلومترات من الساحل وغاص إلى عمق بين 38 و40 مترا تقريبا.

وتشهد تايلاند حاليا موسم أمطار يبدأ فى مايو أيار وينتهى عادة فى أكتوبر، ويصحبه عادة هبوب رياح قوية وعواصف على المناطق الساحلية.

وقالت السفارة الصينية فى بانكوك فى بيان إنها طالبت حكومة تايلاند بجهود إنقاذ شاملة وأرسلت فريقا إلى بوكيت للمساعدة.

وأضافت أن القنصلية الصينية فى جنوب تايلاند أرسلت بالفعل موظفين بها إلى موقع الحادث وأنهم يساعدون المواطنين الصينيين.

وقال قسم السلامة البحرية بإدارة الموانئ إن قاربا آخر كان يبحر فى نفس المنطقة غرق لكن أمكن إنقاذ جميع ركابه وهم 35 سائحا وخمسة من أفراد الطاقم ومرشد.