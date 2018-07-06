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إصابة شخصين بالاختناق فى حريق بمركز أبو المطامير بالبحيرة

الجمعة، 06 يوليه 2018 11:26 ص
إصابة شخصين بالاختناق فى حريق بمركز أبو المطامير بالبحيرة حريق - أرشيفية
البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من إخماد حريق هائل، نشب فى شقة بمركز أبو المطامير، والذى أسفر عن إصابة شخصين بالاختناق.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ  لمركز شرطة أبو المطامير بنشوب حريق بمنزل بعزبة عشره دائرة المركز، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بشقه بالطابق الأول علوى بمنزل ملك محمد .م.ح. 39 سنة موظف ومقيم بذات الناحية وتم السيطره عليه وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كل من اسماعيل .ع.ا.28 سنة عامل ونجل مالك المنزل عمر 4 سنوات باختناق وتم نقلهما لمستشفى أبو المطامير العام للعلاج، وبسؤال مالك المنزل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.


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