إدريس سليمان: التجارة بين الدول العربية لا تتجاوز 5% من تجارتهم مع باقى العالم

كتب أيمن رمضان

قال وزير التعاون الدولى السودانى،إدريس سليمان، إن حجم التجارة بين الدول العربية الآن لا تتجاوز 5% من حجم تجارة الدول العربية مع دول العالم، وتابع:"العلاقات العربية العربية فيما يتعلق بالاقتصاد متواضعة جداً ..والاستثمار العربى المتبادل لا يمثل 8% من حجم استثمارات الدول العربية مع العالم ايضاَ".

وأضاف وزير التعاون الدولى السودانى، خلال حواره ببرنامج "مساء دريم"،أن هناك مجالات كثيرة ومتعددة فى التعاون "العربى،العربى" يشكل التكامل العربى الذى نطمح له، وتابع:"للاسف نحن كعرب مازالنا نتوانى فى هذا الجانب ومعظم أموالنا واستثماراتنا موجهه للعالم الخارجى".

وتعليقاً عما تشهده الساحة العربية من صراعات قال وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، إن المنطقة تشهد "سايكس بيكو" جديدة طامعة فى ثروات المنطقة وتعمل على تقسيم الدول العربية وعلينا أن نتنبه لذلك.