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الجمعة، 06 يوليه 2018 07:57 م
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أوروبا تدرس فرض إجراءات حماية مؤقتة فى مواجهة ترامب

الجمعة، 06 يوليه 2018 06:52 م
أوروبا تدرس فرض إجراءات حماية مؤقتة فى مواجهة ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بروكسل (أ ش أ)
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عبرت المفوضية الأوروبية عن نيتها البدء بتطبيق تدابير وقائية مؤقتة على الصلب، رداً قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من هذه المادة.

وذكرت وكالة أنباء آكى الإيطالية، أن اقتراح المفوضية حظى بتأييد الدول الأعضاء، حيث من المقرر أن تدخل إجراءات الحماية المؤقتة حيز التنفيذ خلال الشهر الحالي، وحسب المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود، فإن “إجراءاتنا متوافقة تماماً مع قوانين وتعليمات منظمة التجارة العالمية”.

وتتمثل الإجراءات الأوروبية بربط الرسوم الجمركية بحصص المستوردات، وتهدف إلى حماية السلع الأوروبية، وهنا الحديث عن الصلب، من الواردات التنافسية.

وكانت المفوضية قد وضعت نظام مراقبة على واردات الألومنيوم، وقامت كذلك بفرض رسوم جمركية على قائمة بالمنتجات الأمريكية القادمة إلى أوروبا، رداً على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على مستوردات بلاده الأوروبية من الصلب والألومنيوم.

ويسعى الاتحاد الأوروبى حالياً من أجل منع ترامب من تنفيذ تهديد جديد يقضى بفرض رسوم على مستوردات بلاده من السيارات الأوروبية.

وفى هذا الإطار، سيقوم رئيس المفوضية جان كلود يونكر، بزيارة لواشنطن خلال الشهر الحالى للقاء ترامب ومحاولة منع حرب تجارية على ضفتى الأطلسى.

 


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