أمن الإسكندرية يضبط سودانى وعصائر منتهية الصلاحية بالأسواق

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط السلع الغير صالحة للاستهلاك، ولضبط الأسعار، وأسفرت الحملة عن ضبط 29 مخالفة متنوعة.

وفى مجال ضبط السلع الغير صالحة، تم ضبط "س ع ا" 40 سنة، بائع سلع غذائية بدائرة قسم الجمرك، لحيازته وعرضه للبيع " 210 " كجم سودانى منتهية تاريخ الصلاحية، تحرر المحضر رقم 5424/2018 جنح قسم الجمرك، وجاري العرض علي النيابة، وضبط "ح ع ا" 20 سنة، بائع سلع غذائية بدائرة قسم ثان المنتزه، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "، لحيازته وعرضه للبيع "440 "عبوة عصائر منتهية تاريخ الصلاحية، تحرر المحضر رقم 10832/2018 جنح قسم ثان المنتزه، وجاري العرض علي النيابة .

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ر ا ز" 42 سنة، صاحب محل، بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته وعرضه للبيع عدد " 640 " علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و تحرر المحضر رقم 935/2018 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان المنتزه، وجاري العرض علي النيابة .

وفي مجال إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص، وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن، تم ضبط 3 مخالفات مخابز 2 نقص وزن، عدم تعليق لافتة بالمواعيد والأسعار والموازين، فى مجال سحب عينات من المطاحن، تم سحب 4 عينات " دقيق بلدي - قمح - رده ناعمة " لتحليلها بمعامل وزارة التموين، في مجال عدم الإعلان عن الأسعار ، تم ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، في مجال عدم حمل شهادة صحية ،تم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية.