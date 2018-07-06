أعمال صيانة لرفع كفاءة مرفق الكهرباء ببرج العرب غرب الإسكندرية

شن جهاز مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، حملة لأعمال صيانة مرفق الكهرباء بالمدينة، حيث قام حسن عبد المحسن، مدير إدارة الكهرباء بالمركز اليوم بأعمال صيانة تضمنت صيانة وإصلاح عدد 25 كشافا بشارع أنور السادات ببرج العرب القديم، وإصلاح كابل أرضى مقطوع بشارع المشير، مما أدى الى عطل عدد 40 كشافا ببرج العرب القديم وتم الإصلاح والصيانة.

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين ومنها قطاع الكهرباء، وتوجيهات اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة برج العرب.

من جهه أخرى، شن حى العامرية أول برئاسة اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حي العامرية أول، حملة لمواجهه البناء المخالف، حيث قام محمد عبد الله سكرتير عام الحى ومدير إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية، بفك شدة خشبية بمصنع على الترعة أمام الأمن المركزى والتحفظ على خلاطة ومواد البناء.