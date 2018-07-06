أسعار النفط اليوم الجمعة 6-7-2018 واضطراب المعدن الأسود

وكالات

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة 6-7-2018 اضطراب ملحوظ رغم تطبيق الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من القرارات بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على بضائع صينية فى إجراء يزيد من مخاوف الحرب التجارية العالمية.

وهبطت أسعار النفط فى التعاملات المبكرة اليوم الجمعة مع تراجع أسواق الأسهم، لكن بحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 13 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، عن التسوية السابقة إلى 73.07 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 77.33 دولار للبرميل، ويخيم النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على أسواق النفط.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية على سلع صينية من الساعة 0401 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة.

وقالت الصين إنها سترد على تلك الرسوم، وأجلت موانئ صينية كبرى بالفعل تخليص بضائع قادمة من الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته عدة مصادر.

وفى إطار رد الفعل الانتقامي، هددت بكين بفرض رسوم جمركية نسبتها 25% على واردات الخام الأمريكية على الرغم من أنها لم تحدد موعدا لذلك.

ويبلغ حجم شحنات الخام الأمريكية إلى الصين نحو 400 ألف برميل يوميا بقيمة تصل إلى مليار دولار شهريا بالأسعار الحالية، ومن شأن فرض الرسوم الجمركية عليها أن يفقد الخام الأمريكى تنافسيته فى الصين.