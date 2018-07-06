video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 06 يوليه 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة 6-7-2018 واستقرار الدولار

الجمعة، 06 يوليه 2018 10:37 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة 6-7-2018 واستقرار الدولار الدولار
كتبت- دانه الحديدى
إضافة تعليق

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة، الموافق 6-7-2018، أولى أيام العطلة الاسبوعية للبنوك، والتى شهدت استقرار أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفاع أسعار اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصا من "اليوم السابع" على متابعة أسعار العملات وما يطرأ عليها من تغيرات أمام الجنيه المصرى، ننشر أسعار أهم العملات العربية والأجنبية فى عدد مختلف من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، خاصة سعر الدولار، نظرا لأنه من أهم العملات النقدية على المستوى الدولى، ومن أكثرها تغيرا.


 

الدولار فى مصر
 

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر، وجائت أسعاره كالتالى..


 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.81 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع


 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع


 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

استقر سعر اليورو الأوروبى  أمام الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 20.71 جنيه للشراء، و 20.89 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 

استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، وبلغ فى آخر تحديثات البنك الأهلى، 23.5 جنيه للشراء، و 23.67 جنيه للبيع.


 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، بالغا 58.75 للشراء، و59.09 جنيها للبيع، بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، بالغا 4.74 جنيه للشراء، 4.76 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الخميس 5-7-2018 وثبات العملة الأمريكية

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

اسعار العملات اليوم فى مصر

اخبار الاقتصاد

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال السعودى




لا تفوتك
إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

إنفوجراف.. الأرقام مابتكدبش.. تعرف على حجم دعم الدولة للوقود

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

النائب العام يحدد 6 خطوات لإعادة السيارات المسروقة لأصحابها.. تعرف عليها

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

أبطال المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط: نتقاضى راتب 900 جنيه وننفق 5000 (فيديو)

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

ماذا فعل ليوناردو دى كابريو ليتخفى عن المصورين فى حفل الاستقلال الأمريكى؟

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

"التعليم العالى": 65 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات حتى الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة