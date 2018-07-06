أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 بقيمة جنيه واحد، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب مساء أمس لتسجل 1254 دولار ، الأمر الذى أدى إلى تحرك طفيف فى سعر الذهب بسوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

عيار 18 : 539 جنيها

عيار 21 : 630 جنيها

عيار 24 : 721 جنيها

الجنيه الذهب : 5040 جنيها

السعر العالمى: 1254 دولار.

الذهب ملاذ استثمارى



ويتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى أمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى.

وبالعودة إلى أسعار الذهب اليوم فى مصر نجد أن سوق الصاغة فى مصر، يتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك سعر أوقية الذهب إلى جانب عوامل العرض والطلب.