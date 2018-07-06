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الجمعة، 06 يوليه 2018 06:15 م
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أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 فى مصر

الجمعة، 06 يوليه 2018 04:38 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 فى مصر الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-7-2018 بقيمة جنيه واحد، بالتزامن مع تحرك سعر أوقية الذهب مساء أمس لتسجل 1254 دولار ، الأمر الذى أدى إلى تحرك طفيف فى سعر الذهب بسوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى :

  عيار 18 : 539 جنيها

 عيار 21 : 630 جنيها

 عيار 24 : 721 جنيها

 الجنيه الذهب : 5040 جنيها

 السعر العالمى: 1254 دولار.

الذهب ملاذ استثمارى 
 

ويتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ استثمارى أمن، حال حدوث أى توتر سياسى أو عسكرى لدى القوى الاقتصادية الكبرى التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الاحتياطى الدولارى.

وبالعودة إلى أسعار الذهب اليوم فى مصر نجد أن سوق الصاغة فى مصر، يتأثر بصورة مباشرة بسعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، وكذلك سعر أوقية الذهب إلى جانب عوامل العرض والطلب.

 

 

 

 

 

 


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