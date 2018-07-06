أستاذة أعصاب: مرضى التصلب المتعدد أكثر عرضه للإصابة بالصرع 3 أضعاف الأصحاء

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة لبنى النبيل أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ، خلال مؤتمر قسم المخ والأعصاب عن مرض الصرع ، أن نسبة حدوث الصرع فى مصر حوالى 1 % ، ويصيب الأطفال والكبار، موضحة أن علاجه يعتمد على التشخيص بالفحص الإكلينيكى ورسم المخ ، مؤكدة أن مرضى التصلب المتعدد أكثر عرضه للإصابة بمرض الصرع عن غيرهم من الأصحاء.

وأوضحت أن نسبة حدوث الصرع فى مرضى التصلب المتعدد يمثل 3 % أى 3 أضعاف حدوث الصرع فى الأشخاص الأصحاء، ولا يوجد اختلاف ما بين السيدات والرجال فى نسبة حدوث مرض التصلب المتعدد ، وأيضا المرضى ذوى الإعاقة الجسدية أكثر عرضه للإصابة بالصرع، وكان من أهم الدلائل لحدوث الصرع ، ظهور التهابات فى الغشاء الميلينى بالقشرة المخية، وخاصة فى الفص الصدغى من المخ ، ولذلك ينبغى الأخذ فى الاعتبار أن الصرع يمكن أن يحدث فى مرضى التصلب المتعدد بخلاف ما كان متعارفا عليه سابقا، وذلك بعد توافر طرق التشخيص بالرنين المغناطيسى الغير تقليدى، مضيفة أنه لايتم أخذ مضادات الصرع إلا فى حالات معينة أما مرضى التصلب المتعدد التقدمى فنسبة تكرار التشنجات كبيرة ، ولذلك يجب البدء فى تناول مضادات الصرع.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأدوية التى تؤخذ فى مرضى التصلب المتعدد وقد تؤدى إلى حدوث التشنجات، ولذلك يجب أخذها فى الاعتبار قبل البدء فى العلاج.