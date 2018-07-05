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88 فائزا من عملاء بنك مصر فى أول سحب ربع سنوى لشهادة أمان المصريين

الخميس، 05 يوليه 2018 11:27 ص
88 فائزا من عملاء بنك مصر فى أول سحب ربع سنوى لشهادة أمان المصريين بنك مصر
كتب - أحمد يعقوب
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تحت رعاية البنك المركزى المصرى أقيم احتفال حضره القيادات المصرفية وقيادات شركة مصر لتأمينات الحياة حيث قام بنك مصر بالتعاون مع البنوك المشاركة فى إصدار شهادة أمان المصريين وشركة مصر لتأمينات الحياة بإجراء أول سحب ربع سنوى لشهادة أمان المصريين والتى تم إطلاقها فى شهر مارس الماضى.

 

وبلغ إجمالى عدد الفائزين بجوائز شهادة أمان المصريين 200 فائز منهم 88 فائزا من عملاء بنك مصر وباقى الفائزين موزعين على البنوك الأخرى المشاركة فى الإصدار، علما بأن شهادة أمان تستهدف بشكل أساسى العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوى الدخول المنخفضة حيث تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين اعتبارا من سن 18 وحتى 59 سنة وبفئات تبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 2500 جنيه مصرى وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لهم فى حالة الوفاة سواء وفاة طبيعية أو نتيجة حادث حيث تصدر وثيقة تأمين على الحياة للعميل وبدون كشف طبى، وتدر الشهادة عائدا ثابتا طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالى للشراء على أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد خصم أقساط التامين،  كما يسمح للعميل باختيار صرف التعويض للورثة فى حالة وفاته نقدا أو على دفعات شهرية لمدة خمسة أو عشرة سنوات اضافة إلى تمتع الشهادات بالدخول فى سحب ربع سنوى على 200 جائزة قيمة كل منها 10000 جم معفاة من الضرائب.

 

وقال بيان لبنك مصر: تأتى مشاركة البنك فى اصدار شهادة أمان المصريين بهدف ترسيخ مساهمات البنك فى تنفيذ خطط الدولة التى تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومى ودعم المواطن المصرى فى المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزى المصرى فى تدعيم مبدأ الشمول المالى حيث أنه توجه استراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، ومحور من محاور التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى «الشمول المالى»؛ هذا ويؤمن بنك مصر بأن تطبيق الشمول المالى يعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنوك جميعا مع استراتيجية وجهود البنك المركزى لتطبيق الشمول المالى وإحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.


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