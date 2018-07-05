6 معلومات عن قضية أحداث "سيدى جابر" بعد إلغاء النقض الأحكام ضد المتهمين

كتبت هدى أبو بكر

ألغت محكمة النقض، أحكام السجن الصادرة ضد 113 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث سيدى جابر"، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة.

ويقدم "اليوم السابع" أهم 6 معلومات حول المتهمين والقضية:

1 - وقعت أحداثها فى 16 أغسطس 2013 فى أعقاب فض اعتصامى ميدان رابعة العدوية والنهضة، حيث وقعت اشتباكات بين المتهمين وقوات الأمن، أسفرت عن العديد من القتلى من المواطنين وإصابة العشرات، على خلفية تظاهرات قام بها أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى.

2- يبلغ عدد المتهمين فى القضية 163 متهمًا.

3 - تضمن قرار النائب العام بإحالة المتهمين للمحاكمة، اتهامات بقتل 29 مواطنًا والشروع فى قتل 30 آخرين.

4 - قضت محكمة جنايات الإسكندرية فى أبريل 2017 بمعاقبة 126متهمًا، بالسجن المشدد عشر سنوات، ووضعهم عقب انتهاء العقوبة المقررة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بإصلاح جميع المنشآت الحكومية والخاصة التى أتلفوها، وبالسجن 3 سنوات لاثنين من المتهمين القصر بالأحداث، بينما قضت ببراءة 33 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات.

5 - أصدرت محكمة النقض أمس الأربعاء، حكمها بإلغاء الأحكام ضد المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم.

6 - تتسلم محكمة الاستئناف ملف القضية من جديد، ومن المقرر أن تحدد دائرة جديدة لإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى فى القضية، مع تحديد موعد الجلسة.