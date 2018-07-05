4 آلاف و541 سائحا يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، وصول 4 آلاف و541 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، قادمين على متن عدد من الرحلات الداخلية والخارجية.

وشهد المطار وصول 138 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من دول بولندا وروسيا والنمسا واليابان وتايوان وتايلاند واندونيسيا وكرواتيا وقبرص واليونان، كما وصلت عدة مجموعات سياحية عربية قادمة من السعودية والبحرين والكويت والإمارات والعراق.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولى شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.