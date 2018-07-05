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الخميس، 05 يوليه 2018 10:40 م
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وفد بولندى يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين يغادر القاهرة

الخميس، 05 يوليه 2018 09:22 م
وفد بولندى يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين يغادر القاهرة مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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غادر مطار القاهرة الدولي وفد بولندى يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بعد زيارتهم لمصر و التى استغرقت عدة أيام، والتى شاركوا خلالها بمنتدى الأعمال المصري البولندى لبحث فرص الاستثمار والتعاون مع مصر في عدد من الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك. 
 
وضم الوفد الذى غادر على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس 12 مسئولا ورجل أعمال في شتى المجالات، وكان في وداعهم عدد من المسئولين بالغرفة التحارية وممثلين عن وزارتى الصناعة والتجارة. 
 
وقد زار الوفد البولندى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث الفرص الاستثمارية الضخمة الى توليها الدولة للمستثمرين الأجانب والمصريين لتشجيع الانتاج والاستفادة من المزايا والتسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، كما شارك الوفد في منتدى الأعمال المصري البولندي يعقد بحضور ومشاركة وزير الاستثمار والتنمية البولندي. 
 
 

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