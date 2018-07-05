وزير النقل: عرض الجانب المجرى لتحديث أسطول السكة الحديد الأفضل

كتب سمير حسنى

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الجانب المجرى لديه تاريخ طويل فى الصناعات، معربًا عن تطلعه فى إنهاء التعاقد للمناقصة العالمية لتوريد 1300 عربة قطار لتحديث أسطول السكة الحديد، بكل مهنية وشفافية.

وكشف وزير النقل، خلال كلمته بالدورة الثالثة للجنة الوزارية المصرية المجرية المشتركة بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، عن اختيار شركات بالمناقصة، مشيرا إلى أن العرض الذى تقدم به الجانب المجرى كان الأفضل، ولكن يحتاج بعض التعديلات، لأن العرض المالى والقرض للشركة المنافسة أفضل.

وقال الوزير: "نحن بحاجة إلى إجراء هذه التعديلات، فى غضون 15 يومًا، فيما يتعلق بعملية التدريب والشحن وهى أمور بسيطة، قبل توقيع العقد النهائى مع الجانب المجرى".