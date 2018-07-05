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وزير المالية: مصر تتوقع عجزا بنسبة 9.8% فى الميزانية الجديدة

الخميس، 05 يوليه 2018 12:25 م
وزير المالية: مصر تتوقع عجزا بنسبة 9.8% فى الميزانية الجديدة وزير المالية محمد معيط
رويترز
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قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

كانت مصر قالت في مارس الماضى إنها تستهدف عجزا فى الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلى الإجمالى في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة فى السنة السابقة.

وذكر الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".

 

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