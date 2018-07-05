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وزير المالية: لن أدير الوزارة من مكتب.. وإجراءات لاستعادة ثقة الممولين × 6 أشهر

الخميس، 05 يوليه 2018 11:24 ص
وزير المالية: لن أدير الوزارة من مكتب.. وإجراءات لاستعادة ثقة الممولين × 6 أشهر وزير المالية
كتب سمير حسنى
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة حريصة على دعم الممولين، متعهدا بمحاسبة المقصرين، وعمل إجراءات لاستعادة ثقة الممولين خلال الـ 6 أشهر القادمة، والتخفيف على الشركات ورجال الأعمال، من خلال تبسيط مأموريات الفحص، وفض النزاعات والتقديرات الجزافية.

وقال معيط فى تصريحات على هامش تفقده مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة القادمة ستشهد ترجمة العمل على أرض، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، متابعا: "هانشتغل بكل جهدنا، ولن أدير من مكتبى، وسأدير من وسط مكاتب الموظفين".

وكان تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، فى جولة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى وزير المالية عدد من الموظفين بمركز كبار الممولين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى.


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وزير المالية يتفقد مركز كبار الممولين بحضور قيادات الوزارة

وزير المالية

الضرائب

مركز الممولين

محمد معيط




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