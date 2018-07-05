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وزير المالية: إطلاق مبادرة لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا خلال أسبوع

الخميس، 05 يوليه 2018 11:36 ص
وزير المالية: إطلاق مبادرة لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا خلال أسبوع الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تنوى إطلاق مبادرة جديدة، خلال أسبوع، لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم.
 
وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية خلال  جولته اليوم الخميس، بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية بحضور عماد سامى، رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة، أن الوزارة تترجم تصريحاتها إلى واقع عملى، مؤكدًا أنه ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحد أو تقيد حريته، موضحا أن الممول المتعثر عليه اثبات التزامه خصوصًا وأن المجتمع يحتاج إلى زيادة الإيرادات الضريبية لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.

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