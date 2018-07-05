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الخميس، 05 يوليه 2018 03:57 م
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وزير العدل يقدم التهنئة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الجدد

الخميس، 05 يوليه 2018 03:13 م
وزير العدل يقدم التهنئة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الجدد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
كتبت هدى أبو بكر
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استقبل اليوم الخميس، المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بمكتبه، فى زيارة بروتوكولية لتهنئة أعضاء مجلس القضاء الجدد.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، بأن رئيس المحكمة اصطحب الوزير  إلى محكمة استئناف القاهرة لتهنئة المستشار محمد رضا شوكت برئاسته لمحكمة استئناف القاهرة وعضوية مجلس القضاء الأعلى،  وحضر اللقائين قيادات محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ، حيث قدم وزير العدل التهنئة وتبادل المناقشات مع أطراف اللقاء فى أمور القضاء والعمل لتحقيق العدالة الناجزة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


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