وزير الصحة الأسبق: التدخين يتسبب فى سرطان الرئة ودمر صحة الفنان أحمد زكى

كتب محمود عبد الراضي - منة الله حمدي - دينا الحسيني - تصوير محمد الحصري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إن التدخين عادة قديمة سيئة تضر بالصحة العامة للمواطن خاصة الجهاز التنفسى.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، فى كلمة له بمؤتمر صحفى بمستشفى الشرطة بمدينة نصر، أن التدخين يتسبب فى سرطان المثانة بسبب المواد الكيميائية.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، أن البعض يعتقد بالخطأ أن التدخين يحسن من أداءه فى العمل وهذا أمر مغلوط، والعالم يرفع أسعار السجائر لإجبار المواطنين على الإقلاع عن التدخين.

وأردف وزير الصحة الأسبق، أنه للأسف التدخين يبدأ مبكرا لدى البعض خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس، مما يضر بصحة المواطنين. مؤكدا أن التدخين يتسبب فى تدمير الصحة ويدمر الرئة مثلما حدث للفنان الكبير أحمد زكى.

وعقدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ندوة عن أضرار التدخين، وذلك بمستشفى الشرطة فى مدينة نصر بالقاهرة.

وحضر الندوة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق، واللواء دكتوره عزة الجمل مساعد وزير الداخلية لشئون المستشفيات بالإنابة عن اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية والرائد طبيب دعاء سمير الشاهد عدد من قيادات الداخلية، وأطباء متخصصين من قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، بالإضافة لعدد من الخبراء.

وتهدف الندوة للحد من ظاهرة التدخين التى تضر بصحة المواطنين، خاصة فى ظل انتشار التدخين بين فئات الشباب والأطفال صغار السن، وتخرج الندوة بعدد من التوصيات لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.