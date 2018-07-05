وزير الداخلية يوجة بتمشيط طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بحملات ليلية

كتبت : دينا الحسيني

أطلقت وزارة الداخلية حملة توعية مرورية بالسرعة المقررة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، خلال القيادة التى لا تتجاوز 120 كيلو متر وهى أقصى سرعة مسموح بها على الطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشن حملات مرورية للتأمين و للتوعية المرورية على الطرق السريعة لقائدى السيارات.

وشهد طريق الإسكندرية الصحراوى، عدة حملات على مدار الساعة لتوعية قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بهده السرعة وللتوعية بأهم القواعد المرورية وضبط المخالفات خاصة مع كثافة استخدام الطريق من مرتادى المدن الساحلية على الطريق.

وشملت التوعية، التأكيد على تفعيل قانون المرور وأهمية حزام الأمان والصلاحية الفنية للسيارات وتحرير المخالفات أثناء التوعية، وتم الدفع بالعديد من سيارات الإغاثة المرورية على الطريق 01221110000 لمواجهة أى أعطال والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تم نشر قوات نظامية وتنبيه على القوات تحت إشراف اللواء عاطف الشاعر، مدير إدارة البحث الجنائى بالإدارة، للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة المقررة.

