video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 05 يوليه 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اليابانى يشارك فى احتفال السفارة المصرية بثورة يوليو

الخميس، 05 يوليه 2018 07:55 م
وزير الخارجية اليابانى يشارك فى احتفال السفارة المصرية بثورة يوليو وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

شارك وزير الخارجية اليابانى "تارو كونو" فى الاحتفال الذى أقامته السفارة المصرية فى طوكيو بالعيد القومى الموافق لذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، كضيف شرف ممثلاً عن الحكومة اليابانية، كما حضر الاحتفال كل من رئيس حزب "كوميتو" الشريك فى الائتلاف الحكومى، ولفيف من أعضاء البرلمان اليابانى بمجلسيه النواب والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات اليابانية ووكالة التعاون الدولى "جايكا" وممثلى وسائل الإعلام ورؤساء العديد من الشركات اليابانية العاملة بمصر، فضلاً عن عدد كبير من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسى.

وألقى أيمن كامل، سفير مصر فى اليابان، كلمة استعرض فيها التطورات الإيجابية التى شهدتها الأوضاع بمصر بعد نجاح القيادة السياسية فى استعادة الاستقرار السياسى والأمنى الذى تعزز عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما أشار إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والنجاحات التى تحققت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وتعزيز ضمانات وحوافز الاستثمار، وأشاد بعمق العلاقات المصرية اليابانية والمشروعات التى تم تنفيذها بمصر بدعم يابانى خلال العقود الماضية وتلك الجارى تنفيذها حالياً وبصفة خاصة المتحف المصرى الكبير وتجربة المدارس اليابانية.

ورحب السفير المصرى كذلك بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبي" لمصر خلال الشهر الجارى، حيث أكد ثقته فى أن الزيارة ستسهم فى تعزيز علاقات البلدين بكافة المجالات، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد انعقاد قمة التيكاد السابعة فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى وتطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون مع اليابان فى دعم التنمية بالقارة الإفريقية.

كما أثنى على قرار اليابان تخفيف مستوى إرشادات السفر إلى مصر، مبرزاً الحرص على تعزيز الروابط المشتركة وتشجيع التدفق السياحي الياباني من خلال تسيير رحلة إضافية لخطوط مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو إعتباراً من أكتوبر المقبل.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية اليابانى فى كلمته خلال العيد القومى عن اعتزازه بالعلاقات المصرية اليابانية مشيراً إلى أنه حرص على زيارة مصر فور توليه مهام منصبه وتشرف بلقاء السيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مؤكداً حرص بلاده الدائم على التنسيق مع مصر بوصفها قائدة إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شدد الوزير الياباني على دور مصر كمركز سياسي وفكري وثقافي في العالم العربي وحجر أساس مهم للسلام والاستقرار، وأن اليابان ستظل ملتزمة بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب عن تطلعه لاستقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وجه لفضيلته الدعوة لزيارة طوكيو خلال العام الحالي للتباحث حول قضايا تعزيز التسامح ومكافحة التطرف الدينى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اجتماع لوزراء دفاع وخارجية روسيا واليابان فى موسكو نهاية الشهر الجارى

"تنمية الصادرات" تبحث مع "التجارة اليابانية" ترويج المنتجات المصرية باليابان

مصر

أخبار مصر

الخارجيه

اليابان

أخبار اليابان




لا تفوتك
"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

"البترول": نبدأ تصدير الغاز للأسواق العالمية بنهاية العام

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المؤبد لمستشار المعزول و13 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

المالية: صرف رواتب العاملين بالدولة 17 يوليو بالعلاوات المختلفة.. محمد معيط: إلزام الممولين والمسجلين بالضرائب بالتقدم إلكترونيا 1 أكتوبر.. ويؤكد: مبادرة لدعم المتعثرين خلال أسبوع.. وحققنا فائضا 4 مليارات جنيه

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

حقيقة حكم الإدارية العليا بشأن "ضباط الشرطة الملتحين".. المحكمة لم تأمر بإعادتهم للعمل.. وتؤكد: إطلاق اللحية ذنباً إدارياً لا يجب التهاون فيه.. وتضع مبادئ جديدة للتعامل مع هؤلاء الضباط

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

محمد صلاح معروض على ريال مدريد بـ225 مليون يورو.. ومبابى يهدد الصفقة

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

شاهد.. أغلى فيلا فى العالم تستعد لاستقبال كريستيانو رونالدو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة