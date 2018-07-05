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الخميس، 05 يوليه 2018 04:36 م
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وزير التنمية الألمانى يحذر من موجة لجوء جديدة فى أوروبا

الخميس، 05 يوليه 2018 03:56 م
وزير التنمية الألمانى يحذر من موجة لجوء جديدة فى أوروبا وزير التنمية والتعاون الدولى
أ ش أ
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 حذر وزير التنمية والتعاون الدولى جيرد مولر، اليوم الخميس، من موجهة لجوء قادمة نحو أوروبا فى حال لم يتم التحرك لتخفيف معاناة الملايين فى مناطق الحروب .

وقال مولر لصحيفة "دى فيلت" الألمانية الواسعة الانتشار :" إن فى اليمن نحو "عشرة ملايين لاجئ يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة"، مضيفا "وفى بنجلاديش يوجد 800 ألف شخص من أقلية الروهينجا المسلمة الذين يواجهون قساوة المخيمات وأحوال الطقس دون أى مقومات أساسية".


وذكر الوزير الألمانى بأنها "مشاكل سوف تزعزع أوروبا فى حال لم نتحرك".
وتأتى تصريحات الوزير الألمانى بالتزامن من تحذير لمنظمة "أوكسفام" الدولية الخميس، إذ كشفت المنظمة عن نزوح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم رغم تراجع حدة القتال مؤخراً فى محافظة الحديدة غرب اليمن.
 

 


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