وزير التعليم العالى يبحث التعاون العلمى مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

كتب وائل ربيعى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي صباح اليوم الخميس، أرفي سابوران المدير الإقليمى للوكالة الجامعية للفرانكوفونية (AUF) بالشرق الأوسط، بحضور الدكتورة رشا كمال، قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، وأمنية شاكر مدير مكتب الوكالة بجمهورية مصر العربية، بمقر الوزارة.

وبحث الجانبان مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والوكالة بحيث يتضمن عدة محاور ومجالات، منها: ريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية بالتعاون مع الوكالة، ودعم نهج ضمان الجودة في الجامعات، وتنمية التعاون الجامعي بين مصر وصحراء جنوب إفريقيا، ووضع برامج خاصة للحصول على الدكتوراه فى مختلف التخصصات العلمية.

في هذا الإطار أشار الوزير إلى أهمية أن تلبى التخصصات المقترحة أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030) بما يساهم فى إعداد خريج قادر على مواكبة التطورات العلمية العالمية.

و خلال اللقاء تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية خلال الفترة المقبلة، وكذا تم الاتفاق على تقديم الوكالة لعدد من المنح للطلاب الأفارقة للدراسة بالجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار حرص مصر على دعم القارة الإفريقية.

ومن جانبه أكد أرفي سابوران حرص الوكالة على التعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، بما يساهم فى تحقيق النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الوكالة الجامعية للفرانكوفونية (AUF) تعد من كبرى المنظمات الجامعية فى العالم، وقد أنشئت عام 1961، حيث تضم أكثر من 800 مؤسسة فى 100 دولة، وتهدف إلى تعزيز ودعم تنمية مهارات جديدة للتنمية الاقتصادية الشاملة للمجتمعات من خلال دعم نوعية نماذج التدريب والبحث والحوكمة، وتعزيز التعاون العلمي بين أعضائها ، ودعم البحث والتميز العلمي وتبادل الخبرات، وإعداد جيل جديد قادر على التطوير، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج مع بعض المؤسسات والهيئات، منها: اتفاقية مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبرنامج منح للطلاب الوافدين.